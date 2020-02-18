Динамо – Ворскла: поединок смогут посетить только воспитанники футбольных школ из-за решения УАФ – жесткий ответ киевлян

Матч 22-го тура УПЛ между Динамо и Ворсклой состоится в присутствии исключительно воспитанников и тренеров футбольных школ.

УАФ направила официальное письмо в Динамо о предстоящем поединке против Ворсклы.

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В нем говорится, что игру могут посетить только воспитанники футбольных школ вместе с их тренерами, а также о том, что киевский клуб должен предоставить списки детей и сопровождающих лиц до 21 февраля.

В ответ Динамо требует официального разъяснения, по какой причине на матч не допустили детей и педагогов из общеобразовательных учреждений, а только из футбольных.

Также Динамо считает, что такое решение УАФ нарушило право родителей присутствовать на матче, если несовершеннолетние дети выразили желание быть на стадионе в их сопровождении.

Киевский клуб требует дополнительного разъяснения по требованию УАФ предоставить списки детей и сопровождающих. По мнению Динамо, это является административным нарушением в сфере защиты прав детей.

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