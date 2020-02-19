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Динамо перенесло відкрите тренування через День пам'яті Героїв Небесної Сотні

11:45 187 Читать на русском
Динамо перенесло відкрите тренування через День пам'яті Героїв Небесної Сотні
Гравці Динамо / ФК Динамо Київ

Київське Динамо скасувало заплановане відкрите тренування та перенесло його на невизначений термін.

 

"У зв'язку з тим, що заплановане відповідно до графіка підготовки першої команди відкрите для уболівальників тренування випадає на День пам'яті Героїв Небесної Сотні, клубом було прийнято рішення про скасування заходу і перенесення його на інший день.

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20 лютого футбольний клуб Динамо, як і вся наша країна, буде шанувати пам'ять Героїв новітньої української історії, і вшановувати подвиг учасників Революції гідності. Про нову дату відкритого для вболівальників тренування буде повідомлено пізніше", – йдеться у заяві на офіційному сайті Динамо.

Нагадаємо, кияни розпочнуть другу частину сезону матчем проти Ворскли. Поєдинок запланований на 22 лютого, початок о 17:00.

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