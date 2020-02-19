Динамо перенесло відкрите тренування через День пам'яті Героїв Небесної Сотні

Київське Динамо скасувало заплановане відкрите тренування та перенесло його на невизначений термін.

"У зв'язку з тим, що заплановане відповідно до графіка підготовки першої команди відкрите для уболівальників тренування випадає на День пам'яті Героїв Небесної Сотні, клубом було прийнято рішення про скасування заходу і перенесення його на інший день.

Динамо – Ворскла: поєдинок зможуть відвідати лише вихованці футбольних шкіл через рішення УАФ – жорстка відповідь киян

20 лютого футбольний клуб Динамо, як і вся наша країна, буде шанувати пам'ять Героїв новітньої української історії, і вшановувати подвиг учасників Революції гідності. Про нову дату відкритого для вболівальників тренування буде повідомлено пізніше", – йдеться у заяві на офіційному сайті Динамо.

Нагадаємо, кияни розпочнуть другу частину сезону матчем проти Ворскли. Поєдинок запланований на 22 лютого, початок о 17:00.

Жерсон Родрігес не потрібен Динамо – чому в Києві можуть радіти першим успіхам скандального гравця в Туреччині