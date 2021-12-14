"Я не в курсе, никто ничего мне по этой теме не говорил, поэтому не знаю. Для меня эта информация на уровне нуля. Может, правда, может, нет – мне президент таких вещей не говорит", – цитирует Семененко FanDay .

Миколенко покинет Динамо ради АПЛ, – источник

Сегодня в украинских СМИ появилась информация о грядущем прощании Миколенко с Динамо и его переходе в европейский чемпионат. Сейчас стороны якобы согласовывают последние детали соглашения. По всей вероятности, его следующим местом трудоустройства будет английский Эвертон.

К слову, Виталий является воспитанником "бело-синих". В 2017 году он присоединился к главной команде киевлян и уже успел провести за нее 132 поединка (7 голов и 20 ассистов). Также Миколенко регулярно вызывается в сборную Украины.

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