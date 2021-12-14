Защитник Динамо Виталий Миколенко близок к уходу из киевского клуба – стало известно, где защитник продолжит карьеру.

Следующим клубом Миколенко станет Эвертон, намекает Telegram-канал Динамо Киев Inside.

Миколенко в ближайшее время покинет Динамо – украинец завершает переговоры с европейским клубом, – СМИ

Остальные детали потенциального трансфера пока не разглашаются. Ранее сообщалось, что стороны согласовывают последние детали. Добавим, что Эвертон занимает 14 место в Английской премьер-лиге, имея в активе 18 очков – 6 пунктов отделяют "ирисок" от зоны вылета.

Трансферу украинца может помочь недавний конфликт Люки Диня с наставником Рафаэлем Бенитесом – специалисту не нравится слишком атакующая игра экс-игрока Барселоны. Последние матчи позицию слева в защите закрывает номинальный центрбек Бен Годфри.

К слову, Миколенко провел 21 матч в текущем сезоне за Динамо, у которых отметился 3 результативными действиями.

Динамо – Зоря: кияни проспали гарантовану перемогу та дембельський акорд Аллах'яра в "автобусі" Скрипника