"Я не в курсі, ніхто нічого мені на цю тему не говорив, тому не знаю. Для мене ця інформація на рівні нуля. Може, правда, може, ні – мені президент таких речей не каже", – цитує Семененка FanDay.

Миколенко покине Динамо заради АПЛ, – джерело

Сьогодні українські ЗМІ зарясніли інформацією про прийдешнє прощання Миколенка з Динамо і його перехід в європейський чемпіонат. Наразі сторони нібито узгоджують останні деталі угоди. Ймовірно, його наступним місцем працевлаштування буде англійський Евертон.

До слова, Віталій є вихованцем "біло-синіх". У 2017 році він приєднався до головної команди киян і вже встиг провести за неї 132 поєдинки (7 голів і 20 асистів). Також Миколенко регулярно викликається у збірну України.

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