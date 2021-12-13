У центральному матчі останнього у 2021 році турі УПЛ Динамо зіграло у нічию з Зорею. Розберемо основні тактичні нюанси очного протистояння чинних чемпіонів та бронзових призерів.

Обидві команди мали певні кадрові проблеми. У Динамо захворіли Шепелєв та Кендзьора, а у Зорі Шахаб і Булеца пропускали гру через перебір карток та орендну угоду відповідно. Господарі поля традиційно діяли за базовою схемою 4-2-3-1 з Гармашем на вістрі атаки. Праворуч о обороні знову зіграв Тимчик, а на позиції лівого вінгера з перших хвилин вийшов Де Пена. Щодо інших позицій питань фактично не виникало, тут все звично та передбачувано. У деструктивній фазі команда Луческу традиційно перебудовувалася на структуру 4-4-2 та зустрічала суперника середнім блоком.

Динамо – Зоря – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Зоря вкотре зіграла не за своєю фірмовою структурою 4-4-2 з ромбом у центрі поля, а за схемою 4-1-4-1. Теоретично це були 4-3-3, але виходячи з того, що більшість ігрового часу команда Віктора Скрипника оборонялася, то перший варіант все ж таки більше відповідає дійсності. На вістрі атаки зіграв Гладкий, універсал Хомченовський з Назариною виконував функції умовних "вісімок", а Цвєк діяв у центральній зоні між лініями оборони.

Динамо – Зоря – 1:1 (1:0)

Голи: Буяльський, 44 (Гармаш) – Аллах'яр, 49 (Фаворов)

Динамо: Бущан – Тимчик (Караваєв, 56), Забарний, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, Де Пена (Вербіч, 56) – Гармаш (Кулач, 90+1)

Зоря: Мацапура – Фаворов, Вернидуб (Снурніцин, 90+4), Імереков, Жунінью – Цвєк – Аллах'яр, Хомченовський, Назарина, Громов (Кабаєв, 72) – Гладкий (Фрімпонг, 90+4)

Попередження: Миколенко – Мацапура, Назарина

Удари – 27:6

Удари у площину – 12:4

Володіння – 54%:46%

Кутові – 8:2

Офсайди – 1:1

Фоли – 9:20

Гру можна поділити на два відрізки. Якщо у першому таймі команда Мірчі Луческу мала тотальну ігрову перевагу, то після перерви Зоря вже знайшла аргументи та зуміла нав`язати боротьбу. Відповідно, кожна команда виграла по тайму. Але, загалом, Динамо було сильнішим і мало перемагати, проте господарі самі винні у своїй втраті очок. Вони вийшли на другий тайм з впевненістю, що перемога у кишені і поплатились за це.

Зоря навпаки, показово відреагувала на тимчасову пасивність суперника і, крім того, що зрівняла рахунок, взагалі мала чудовий шанс вийти уперед, коли Аллах`яр виводив Назарину віч-на-віч з Бущаном. Революційний відрізок Зорі був досить коротким. Згодом кияни знову перехопили ініціативу, але це вже не була така налагоджена гра, як у першому таймі. Гравці Динамо поспішали і часом атакувальні взаємодії господарів були дещо сумбурними. Проте, тиск на ворота Мацапури був великим і Зоря буквально відбилася. Голкіпер луганців напевно був найкращим на полі.

На скриншоті вище – структура Зорі у позиційній атаці, а точніше у фазі її розвитку. Аллах`яр та Громов зміщувались у півпростір, відкриваючи фланги для фулбеків. Жуніннью і Фаворов створювали ширину. Центрбеки займали широкі позиції, ближче до них сідав Цвєк, який виконував функції "шістки" у структурі 4-3-3.

Проте, позиційні атаки Зорі не відзначалися ефективністю. Практично уся небезпека біля воріт Бущана була створена після швидких атак. Динамо мало труднощі у переході від атаки до оборони.

А це – структура Динамо у конструктивній фазі гри. Гладкий сідав доволі низько, тому Забарний і Сирота мали вдосталь часу та простору для організаційних дій у побудові атак. Обидва часто просували м`яч уперед проходами. На мій погляд, такі пасивні дії Зорі дозволяли господарям значно активніше застосовувати центрбеків попереду.

На скриншоті вище видно, як Цвєк персонально тримав Буяльського. Взагалі, кожен півзахисник луганського клубу мав свій орієнтир у деструктивній фазі.

Ось на цьому зображенні можна побачити, хто за кого відповідав. Назарина і Хомченовський контролювали опорників киян. Звісно, по ситуації, хавбеки Зорі передавали своїх візаві партнерам. Загалом, у команди Скрипника була одна лінія оборони, з захисників, а півзахисники намагалися контролювати суперників один в один. У першому таймі у Зорі були великі труднощі, бо футболісти Динамо чудово рухались та постійно мінялися позиціями.

Коли вінгери Динамо займали більш глибокі чи широкі позиції, то їх тримали Громов та Аллах`яр. Коли Циганков і Де Пена підіймалися до лінії атаки та зміщувалися у півпростір, їх контролювали Жунінью і Фаворов.

На скриншотах зверху та знизу – приклад того, як фулбеки Зорі йшли з позицій за своїми гравцями, коли ті відкривалися у недодачу.

Зоря відходила у низький блок і при цьому фактично не мала чіткої збалансованої структури у позиційній обороні. Команда Скрипника намагалася грати по гравцях суперника. Динамо недостатньо цим користувалося.

Мабуть, найгіршими у плані оборонних дій у гостей були Гладкий і Аллах`яр. Обидва часто просто зображували протидію, тримаючи повітря.

В умовах, коли фулбеки висмикуються далеко з лінії, флангові півзахисники повинні підстраховувати партнерів. На скриншоті вище – зразок, як іранець абсолютно не контролював подібні ситуації. Він практично не бачив підключень за спину Миколенка. Саме пасивність Саядманеша була одною з головних причин провалів луганців на своєму правому фланзі у першому таймі.

Це структура киян у позиційній атаці. Зверніть увагу, скільки гравців Динамо тримає позаду. У цьому не було сенсу. Форвард Зорі сідав дуже низько, до того це був Гладкий, який не відзначається дистанційною швидкістю. Якби Динамо активніше підключало додаткових гравців у лінію атаки, це б призводило до ще більшого хаосу у обороні гостей і дозволяло б створювати чисельну більшість у зоні м`яча.

Якщо ще нещодавно ми захоплювалися агресивною та доволі сучасною грою Зорі, то у цьому сезоні команда скотилася до ось таких автобусів. Часто, навіть Гладкий перебував майже у своєму штрафному. Так, Зоря грала, враховуючи свої потенційні можливості, але справа у іншому. Тієї Зорі, яка захоплювала і дивувала, вже немає.

У цьому матчі команда Скрипника здобула очко, а Динамо втратило два важливі пункти, яких в підсумку може не вистачити у боротьбі за чемпіонство. Після гри Мірча Луческу скаржився на суддівство, але його претензії були дуже суб`єктивними. Він з упевненістю звинуватив арбітра у тому, що той не поставив стовідсотковий пенальті на Сидорчуку. Мабуть, Містеру потрібно було спочатку переглянути повтор епізоду, на якому чітко видно, як Жунінью зіграв в м`яч, на якому перебувала опорна нога капітана Динамо.

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На мій погляд, Луческу не на тому акцентував свою увагу. Не суддівство винно у втраті його командою важливих очок. За великим рахунком, Динамо проспало майже гарантовану перемогу. Не можна було так легковажно виходити на другий тайм. Коли втрачається баланс у структурі гри і збивається настрій, потім вже складно повернутися до того рівня взаємодій, який був спочатку.

До Зорі також є питання, але більше не по цьому конкретному матчу, а по методології та принципах вибору тактики на протистояння з різними суперниками. З Шахтарем команда Скрипника грала максимально авантюрно і отримала 1:6, були питання по складу. З Ромою у Лізі конференцій також Зоря наполегливо оголювала тили і також отримала два розгроми. При цьому, з софійським ЦСКА луганці грали від оборони, відмовившись від своїх принципів. Щодо безпосередньо матчу з Динамо, то, на мій погляд, ця манери гри була цілком виправданою і не даремно принесла результат.

Перед кожним сезоном команда Скрипника переживає суттєві кадрові зміни і зараз вона вже не здатна грати за колишньої моделі. Зоря не має таких латералів, як Тимчик та Михайличенко, у лінії оборони вибір гравців дуже обмежений, як і їхні характеристики. Тож, висока лінія оборони і проактивні методи оборони у матчах з кваліфікованими суперниками призводять до катастрофічних проблем у деструктивній фазі.

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Аллах`яр ефектно попрощався з командою голом у ворота чемпіона. На жаль, один з найкращих легіонерів в історії Зорі навряд чи залишиться. Його орендна умова завершилася. Але останні матчі демонструють, що у Зорі спалахує нова зірка. Єгор Назарина досить швидко виходить на новий, більш якісний рівень майстерності. Якщо, хавбек Зорі продовжить у тому ж дусі, він дуже скоро створить реальну конкуренцію півзахисникам національної збірної України.

Група автора у Facebook: "Тактика футболу з Сергієм Костенюком"

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