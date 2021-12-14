Защитник Динамо Виталий Миколенко близок к уходу из киевского клуба уже в зимнее трансферное окно.

Динамо уже в ближайшие дни распрощается с Виталием Миколенко, сообщает meta-ratings.

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Отмечается, что уже в ближайшее время должны объявить о его трансфере в один из именитых европейских клубов, однако в какой именно неизвестно. Стороны согласовывают последние детали соглашения.

Добавим, что Миколенко провел 21 матч в текущем сезоне за Динамо, у которых отличился 3 результативными действиями.

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