Миколенко в ближайшее время покинет Динамо – украинец завершает переговоры с европейским клубом, – СМИ
12:52 - Читати українською
Защитник Динамо Виталий Миколенко близок к уходу из киевского клуба уже в зимнее трансферное окно.
Динамо уже в ближайшие дни распрощается с Виталием Миколенко, сообщает meta-ratings.
Бущан попал в топ-50 голкиперов мира – Де Хеа и Мартинес остались позади
Отмечается, что уже в ближайшее время должны объявить о его трансфере в один из именитых европейских клубов, однако в какой именно неизвестно. Стороны согласовывают последние детали соглашения.
Добавим, что Миколенко провел 21 матч в текущем сезоне за Динамо, у которых отличился 3 результативными действиями.
Динамо – Зоря: кияни проспали гарантовану перемогу та дембельський акорд Аллах'яра в "автобусі" Скрипника
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter