Полузащитник Сергей Булеца близок к уходу из киевского клуба и впервые в карьере попробует свои силы в другом чемпионате.

Заглембе Любин завершает аренду 24-летнего Сергея Булецы. Соглашение будет рассчитано на сезон 2023/24, сообщает Meczyki.

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Как утверждает источник, во вторник, 25 июля, хавбек прибудет в Польшу на медобследование. После его успешного прохождения чемпион мира U-20 станет игроком Заглембе. Для Сергея это будет первый опыт выступлений за пределами Украины.

Булеца является воспитанником Динамо, но за первую команду не сыграл ни одного официального матча. Последние два сезона полузащитник провел в арендах за СК Днепр-1 и Зарю. С луганчанами стал бронзовым призером УПЛ 2022/23. Соглашение игрока с Динамо рассчитано до лета 2024 года. Соответственно, в настоящее время есть риск, что чемпион мира уйдет бесплатно, если не продлит контракт.

В сезоне 2022/23 Заглембе финишировал на 9-й позиции Экстраклясы. Стартовый матч нового чемпионата команда из Любиня выиграла.

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