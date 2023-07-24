Півзахисник Сергій Булеца близький до відходу з київського клубу і вперше в кар'єрі спробує свої сили в іншому чемпіонаті.

Заглембе Любін завершує оренду 24-річного Сергія Булеци. Угода буде розрахована на сезон 2023/24, повідомляє Meczyki.

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Як стверджує джерело, у вівторок, 25 липня, хавбек прибуде у Польщу на медобстеження. Після його успішного проходження чемпіон світу U-20 стане гравцем Заглембе. Для Сергія це буде перший досвід виступів за межами України.

Булеца є вихованцем Динамо, але за першу команду не зіграв жодного офіційного матчу. Останні два сезони півзахисник провів у орендах за СК Дніпро-1 і Зорю. Із луганцями став бронзовим призером УПЛ 2022/23. Угода гравця з Динамо розрахована до літа 2024 року. Відповідно, на цей момент є ризик, що чемпіон світу піде безкоштовно, якщо не продовжить контракт.

У сезоні 2022/23 Заглембе фінішував на 9-й позиції Екстракляси. Стартовий матч нового чемпіонату команда з Любіня виграла.

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