Вингер сборной Украины хочет покинуть Динамо – бронзовый призер УПЛ может перейти в зарубежный клуб
"Бело-синие" могут попрощаться со своим воспитанником Сергеем Булецой.
Полузащитник Динамо Сергей Булеца хочет покинуть киевский клуб, сообщает "ТаТоТаке".
Новички Динамо получили игровые номера – Ярмоленко будет иметь особую привилегию
По информации источника, 24-летний вингер не имеет амбиций играть под руководством Мирчи Луческу. Вероятнее всего, Сергей будет рассматривать предложения от зарубежных клубов.
Напомним, 24-летний Булеца – воспитанник Динамо, однако за главную команду не провел ни одного матча. С 2019 по 2021 гг. выступал в аренде в СК Днепр-1, а с 2021-го – в Заре. В прошлом сезоне отыграл за луганчан 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 9 ассистов.
Сейчас он с главной командой Динамо находится на сборах в Австрии. Его контракт с "бело-синими" действует до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 2 млн евро.
Динамо разгромило родной клуб Луческу – эффектные комбинации и тонкие ассисты в первом матче на сборах