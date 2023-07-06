Полузащитник Динамо Сергей Булеца хочет покинуть киевский клуб, сообщает "ТаТоТаке".

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По информации источника, 24-летний вингер не имеет амбиций играть под руководством Мирчи Луческу. Вероятнее всего, Сергей будет рассматривать предложения от зарубежных клубов.

Напомним, 24-летний Булеца – воспитанник Динамо, однако за главную команду не провел ни одного матча. С 2019 по 2021 гг. выступал в аренде в СК Днепр-1, а с 2021-го – в Заре. В прошлом сезоне отыграл за луганчан 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 9 ассистов.

Сейчас он с главной командой Динамо находится на сборах в Австрии. Его контракт с "бело-синими" действует до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 2 млн евро.

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