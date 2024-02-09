Динамо и северомакедонская Шкендия не смогли выявить сильнейшего в товарищеском матче (1:1). Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Шапаренко уже в начале встречи мог выводить Динамо вперед, но пробил над воротами. За немного Волошин попал в перекладину после сумасшедшего прохода Кабаева по флангу. Ванат не дотянулся до мяча после прострела Шапаренко. В ответ Шкендия забила, но из-за офсайда гол не засчитали. Вскоре македонцы сумели пробить Бущана без нарушения правил.

Динамо в матче с 2-мя отмененными голами разошлось миром со Шкендией – перекладина от Волошина и новый лидер киевлян

Динамо отыгралось в конце тайма, но арбитр ответил "любезностью" и зафиксировал положение вне игры. Только после перерыва Ванат сумел результативно замкнуть прострел Кабаева и восстановить статус-кво. Киевляне создали ряд моментов и могли выигрывать, но над завершающей фазой атаки еще придется хорошенько поработать.