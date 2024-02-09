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  • Полуобнаженная возлюбленная Уайлдера щеголяет изгибами в потрясающем бюсте Полуобнаженная возлюбленная Уайлдера щеголяет изгибами в потрясающем бюсте
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----
Tip: If the failing expression is known to be legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
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----

Java stack trace (for programmers):
----
freemarker.core.InvalidReferenceException: [... Exception message was already printed; see it above ...]
	at freemarker.core.InvalidReferenceException.getInstance(InvalidReferenceException.java:131)
	at freemarker.core.EvalUtil.coerceModelToString(EvalUtil.java:355)
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	at com.opensymphony.xwork2.DefaultActionInvocation.invoke(DefaultActionInvocation.java:276)
	at org.apache.struts2.interceptor.DeprecationInterceptor.intercept(DeprecationInterceptor.java:41)
	at com.opensymphony.xwork2.DefaultActionInvocation.invoke(DefaultActionInvocation.java:245)
	at com.opensymphony.xwork2.interceptor.ConversionErrorInterceptor.intercept(ConversionErrorInterceptor.java:138)
	at com.opensymphony.xwork2.DefaultActionInvocation.invoke(DefaultActionInvocation.java:245)
	at com.opensymphony.xwork2.interceptor.ParametersInterceptor.doIntercept(ParametersInterceptor.java:229)
	at com.opensymphony.xwork2.interceptor.MethodFilterInterceptor.intercept(MethodFilterInterceptor.java:98)
	at com.opensymphony.xwork2.DefaultActionInvocation.invoke(DefaultActionInvocation.java:245)
	at com.opensymphony.xwork2.interceptor.ParametersInterceptor.doIntercept(ParametersInterceptor.java:229)
	at com.opensymphony.xwork2.interceptor.MethodFilterInterceptor.intercept(MethodFilterInterceptor.java:98)
	at com.opensymphony.xwork2.DefaultActionInvocation.invoke(DefaultActionInvocation.java:245)
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	at com.opensymphony.xwork2.DefaultActionInvocation.invoke(DefaultActionInvocation.java:245)
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	at com.opensymphony.xwork2.DefaultActionInvocation.invoke(DefaultActionInvocation.java:245)
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	at com.opensymphony.xwork2.interceptor.MethodFilterInterceptor.intercept(MethodFilterInterceptor.java:98)
	at com.opensymphony.xwork2.DefaultActionInvocation.invoke(DefaultActionInvocation.java:245)
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	at com.opensymphony.xwork2.interceptor.ParametersInterceptor.doIntercept(ParametersInterceptor.java:229)
	at com.opensymphony.xwork2.interceptor.MethodFilterInterceptor.intercept(MethodFilterInterceptor.java:98)
	at com.opensymphony.xwork2.DefaultActionInvocation.invoke(DefaultActionInvocation.java:245)
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	at com.opensymphony.xwork2.DefaultActionInvocation.invoke(DefaultActionInvocation.java:245)
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	at com.opensymphony.xwork2.DefaultActionInvocation.invoke(DefaultActionInvocation.java:245)
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	at com.opensymphony.xwork2.DefaultActionInvocation.invoke(DefaultActionInvocation.java:245)
	at org.apache.struts2.impl.StrutsActionProxy.execute(StrutsActionProxy.java:54)
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	at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:330)
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	at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:330)
	at org.springframework.security.web.servletapi.SecurityContextHolderAwareRequestFilter.doFilter(SecurityContextHolderAwareRequestFilter.java:169)
	at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:330)
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	at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:330)
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	at org.springframework.security.web.authentication.logout.LogoutFilter.doFilter(LogoutFilter.java:120)
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	at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:330)
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	at org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.doFilter(DelegatingFilterProxy.java:262)
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	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162)
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	at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:97)
	at de.javakaffee.web.msm.RequestTrackingContextValve.invoke(RequestTrackingContextValve.java:99)
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	at de.javakaffee.web.msm.RequestTrackingHostValve.invoke(RequestTrackingHostValve.java:158)
	at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:92)
	at org.apache.catalina.valves.AbstractAccessLogValve.invoke(AbstractAccessLogValve.java:687)
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	at org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61)
	at java.lang.Thread.run(Thread.java:750)
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    The following has evaluated to null or missing:
    ==> lastNewsItem.tagLevel2.getName(loggedUserLanguageShortName) [in template "jsp/news/controls/rightLastNews.ftl" at line 25, column 67]

    ----
    Tip: If the failing expression is known to be legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
    ----

    ----
    FTL stack trace ("~" means nesting-related):
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    ----

    Java stack trace (for programmers):
    ----
    freemarker.core.InvalidReferenceException: [... Exception message was already printed; see it above ...]
    at freemarker.core.InvalidReferenceException.getInstance(InvalidReferenceException.java:131)
    at freemarker.core.EvalUtil.coerceModelToString(EvalUtil.java:355)
    at freemarker.core.Expression.evalAndCoerceToString(Expression.java:82)
    at freemarker.core.DollarVariable.accept(DollarVariable.java:41)
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    at freemarker.core.MixedContent.accept(MixedContent.java:54)
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    at freemarker.core.IteratorBlock$IterationContext.executeNestedBlockInner(IteratorBlock.java:240)
    at freemarker.core.IteratorBlock$IterationContext.executeNestedBlock(IteratorBlock.java:220)
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    at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:324)
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    at com.opensymphony.xwork2.DefaultActionInvocation.invoke(DefaultActionInvocation.java:276)
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    at com.opensymphony.xwork2.DefaultActionInvocation.invoke(DefaultActionInvocation.java:245)
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    at com.opensymphony.xwork2.DefaultActionInvocation.invoke(DefaultActionInvocation.java:245)
    at com.opensymphony.xwork2.interceptor.ParametersInterceptor.doIntercept(ParametersInterceptor.java:229)
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    at com.opensymphony.xwork2.DefaultActionInvocation.invoke(DefaultActionInvocation.java:245)
    at com.opensymphony.xwork2.interceptor.ParametersInterceptor.doIntercept(ParametersInterceptor.java:229)
    at com.opensymphony.xwork2.interceptor.MethodFilterInterceptor.intercept(MethodFilterInterceptor.java:98)
    at com.opensymphony.xwork2.DefaultActionInvocation.invoke(DefaultActionInvocation.java:245)
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    at com.opensymphony.xwork2.DefaultActionInvocation.invoke(DefaultActionInvocation.java:245)
    at org.apache.struts2.interceptor.CheckboxInterceptor.intercept(CheckboxInterceptor.java:91)
    at com.opensymphony.xwork2.DefaultActionInvocation.invoke(DefaultActionInvocation.java:245)
    at com.opensymphony.xwork2.interceptor.PrepareInterceptor.doIntercept(PrepareInterceptor.java:171)
    at com.opensymphony.xwork2.interceptor.MethodFilterInterceptor.intercept(MethodFilterInterceptor.java:98)
    at com.opensymphony.xwork2.DefaultActionInvocation.invoke(DefaultActionInvocation.java:245)
    at org.apache.struts2.interceptor.ServletConfigInterceptor.intercept(ServletConfigInterceptor.java:164)
    at com.opensymphony.xwork2.DefaultActionInvocation.invoke(DefaultActionInvocation.java:245)
    at com.opensymphony.xwork2.interceptor.ExceptionMappingInterceptor.intercept(ExceptionMappingInterceptor.java:189)
    at com.opensymphony.xwork2.DefaultActionInvocation.invoke(DefaultActionInvocation.java:245)
    at com.opensymphony.xwork2.interceptor.ParametersInterceptor.doIntercept(ParametersInterceptor.java:229)
    at com.opensymphony.xwork2.interceptor.MethodFilterInterceptor.intercept(MethodFilterInterceptor.java:98)
    at com.opensymphony.xwork2.DefaultActionInvocation.invoke(DefaultActionInvocation.java:245)
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    at com.opensymphony.xwork2.DefaultActionInvocation.invoke(DefaultActionInvocation.java:245)
    at org.apache.struts2.interceptor.FileUploadInterceptor.intercept(FileUploadInterceptor.java:253)
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    at com.opensymphony.xwork2.DefaultActionInvocation.invoke(DefaultActionInvocation.java:245)
    at com.opensymphony.xwork2.interceptor.ExceptionMappingInterceptor.intercept(ExceptionMappingInterceptor.java:189)
    at com.opensymphony.xwork2.DefaultActionInvocation.invoke(DefaultActionInvocation.java:245)
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    at org.apache.struts2.dispatcher.ng.ExecuteOperations.executeAction(ExecuteOperations.java:81)
    at org.apache.struts2.dispatcher.ng.filter.StrutsExecuteFilter.doFilter(StrutsExecuteFilter.java:93)
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    at com.opensymphony.sitemesh.webapp.SiteMeshFilter.doFilter(SiteMeshFilter.java:65)
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    at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189)
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    at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162)
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    at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:330)
    at org.springframework.security.web.authentication.logout.LogoutFilter.doFilter(LogoutFilter.java:120)
    at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:330)
    at org.springframework.security.web.header.HeaderWriterFilter.doFilterInternal(HeaderWriterFilter.java:64)
    at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107)
    at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:330)
    at org.springframework.security.web.context.request.async.WebAsyncManagerIntegrationFilter.doFilterInternal(WebAsyncManagerIntegrationFilter.java:53)
    at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:107)
    at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:330)
    at org.springframework.security.web.session.ConcurrentSessionFilter.doFilter(ConcurrentSessionFilter.java:133)
    at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:330)
    at org.springframework.security.web.context.SecurityContextPersistenceFilter.doFilter(SecurityContextPersistenceFilter.java:91)
    at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:330)
    at org.springframework.security.web.FilterChainProxy.doFilterInternal(FilterChainProxy.java:213)
    at org.springframework.security.web.FilterChainProxy.doFilter(FilterChainProxy.java:176)
    at org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.invokeDelegate(DelegatingFilterProxy.java:346)
    at org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.doFilter(DelegatingFilterProxy.java:262)
    at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189)
    at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162)
    at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:177)
    at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:97)
    at de.javakaffee.web.msm.RequestTrackingContextValve.invoke(RequestTrackingContextValve.java:99)
    at org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:541)
    at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:135)
    at de.javakaffee.web.msm.RequestTrackingHostValve.invoke(RequestTrackingHostValve.java:158)
    at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:92)
    at org.apache.catalina.valves.AbstractAccessLogValve.invoke(AbstractAccessLogValve.java:687)
    at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:78)
    at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:360)
    at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.service(Http11Processor.java:399)
    at org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight.java:65)
    at org.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:891)
    at org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1784)
    at org.apache.tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:49)
    at org.apache.tomcat.util.threads.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1191)
    at org.apache.tomcat.util.threads.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:659)
    at org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61)
    at java.lang.Thread.run(Thread.java:750)

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