Защитник Динамо Артем Шабанов получит шанс проявить себя в иностранном чемпионате в составе Легии из Варшавы.

Варшавская Легия уже договорилась о переходе 28-летнего украинца. Сейчас стороны улаживают последние детали трансфера, утверждает Sport.pl.

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По информации издания, действующие чемпионы Польши арендуют Шабанова до конца нынешнего сезона, а также будут иметь право выкупить контракт футболиста. Добавим, что и в текущей кампании Легия борется за победу в Экстраклясе, а на зимних сборах побеждала команду Мирчи Луческу.

К слову, за три года игры в Киеве Шабанов сыграл за Динамо 69 ​​матчей, в которых забил три мяча. В прошлом он защищал цвета ряда других украинских клубов – столичного Арсенала, Волыни, Стали из Каменского и донецкого Олимпика.

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