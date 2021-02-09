Динамо отпустит Шабанова в ряды чемпиона Польши – известны детали сделки
Защитник Динамо Артем Шабанов получит шанс проявить себя в иностранном чемпионате в составе Легии из Варшавы.
Варшавская Легия уже договорилась о переходе 28-летнего украинца. Сейчас стороны улаживают последние детали трансфера, утверждает Sport.pl.
Динамо перед УПЛ: 7 голов за игру, Цыганков меняет традицию, конкурент бьет капитана, а Луческу определился с форвардом
По информации издания, действующие чемпионы Польши арендуют Шабанова до конца нынешнего сезона, а также будут иметь право выкупить контракт футболиста. Добавим, что и в текущей кампании Легия борется за победу в Экстраклясе, а на зимних сборах побеждала команду Мирчи Луческу.
К слову, за три года игры в Киеве Шабанов сыграл за Динамо 69 матчей, в которых забил три мяча. В прошлом он защищал цвета ряда других украинских клубов – столичного Арсенала, Волыни, Стали из Каменского и донецкого Олимпика.
Збірна України на Євро-2020: без Луніна та Коноплянки, але із Зубковим – якою буде команда Шевченка?