Захисник Динамо Артем Шабанов отримає шанс проявити себе в іноземному чемпіонаті у складі Легії з Варшави.

Варшавська Легія уже домовилася про перехід 28-річного українця. Наразі сторони залагоджують останні деталі переходу, стверджує Sport.pl.

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За інформацією видання, чинні чемпіони Польщі орендують Шабанова до кінця нинішнього сезону, а також матимуть право викупити контракт футболіста. Додамо, що і в поточній кампанії Легія бореться за перемогу в Екстраклясі, а на зимових зборах перемагала команду Мірчі Луческу.

До слова, за три роки гри у Києві Шабанов зіграв за Динамо 69 матчів, у яких забив три м'ячі. У минулому він захищав кольори низки інших українських клубів – столичного Арсенала, Волині, Сталі із Кам'янського та донецького Олімпіка.

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