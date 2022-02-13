Динамо отправилось на второй сбор в Турцию – есть неожиданности
"Бело-синие" начинают последний этап подготовки перед возобновлением сезона.
Сегодня, 13 февраля, делегация столичной команды отправилась на третий зимний сбор в Анталию чартерным рейсом в 9:00, сообщает официальный сайт Динамо.
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Мирча Луческу взял с собой 30 футболистов. Отметим, что вместе с первой командой на сбор отправляется капитан юношеской команды Александр Яцик, компанию которому составили и другие игроки U-19 – Бражко, Вивчаренко и Боль..
Также вернулись после повреждений вратарь Руслан Нещерет и полузащитник Александр Андриевский. В когорту избранных снова не попал Самба Диалло. Бросается в глаза и отсутствие Владимира Шепелева.
Вратари: Бойко, Бущан, Нещерет, Моргун.
Защитники: Попов, Бурда, Тымчик, Сирота, Кендзера, Дубинчак, Вивчаренко, Боль, Забарный, Караваев.
Полузащитники: Андриевский, Сидорчук, Вербич, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Гармаш, Витиньо, Буяльский, Антюх, Бражко, Яцик.
Нападающие: Беседин, Кулач, Шкурин, Ванат.
Уже в день прилета киевляне проведут первый контрольный матч. Соперником "бело-синих" будет сербская Инджия. Начало встречи в 16:00.
В общей сложности на этом сборе у Динамо запланировано проведение пяти товарищеских матчей.
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