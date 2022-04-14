"Бело-синие" объявили об изменениях в расписании своего благотворительного турне в поддержку Украины.

Динамо 20 апреля сыграет с румынским ЧФР Клуж, сообщает официальный сайт киевлян. На этот день был назначен матч со Стяуа, который отменили.

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Причиной отмены стали слова одиозного владельца Стяуа Джиджи Бекали – функционер назвал полк "Азов" нацистским. "ФК Динамо Киев благодарит клуб FCSB и его президента Джиджи Бекали за помощь в организации тренировочного процесса нашей команды в Румынии, но подчеркивает, что самый высокий приоритет сейчас это независимость нашей страны и всех, кто обеспечивает это военным и дипломатическим путем", – говорится в сообщении.

Отметим, что у Динамо еще запланированы поединки с дортмундской Боруссией и загребским Динамо.

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