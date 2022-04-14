Динамо потрясло информацией о футболисте, отец которого причастен к так называемой "Луганской народной республике".

Нападающий команды U-19 Артур Уваров скрывал факт, что является сыном врага Украины, представителя властных структур так называемой "ЛНР" Уварова Максима Анатольевича, сообщает официальный сайт киевлян.

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Динамо провело внутреннее расследование и установило подлинность этой информации. 18-летнему Уварову напрямую задали вопрос о причастности его отца к преступным формированиям, но парень не сразу дал положительный ответ! Клуб возмущен поведением своего футболиста в укрытии недопустимых фактов и решил немедленно расторгнуть контракт.

Уваров-младший провел 6 матчей и отличился 2 голами в текущем чемпионате Украины U-19. По данным Transfermarkt, летом 2020 форвард перешел в Динамо из академии Шахтера.

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