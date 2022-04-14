"Біло-сині" оголосили про зміни у розкладі свого благодійного турне на підтримку України.

Динамо 20 квітня зіграє з румунським ЧФР Клуж, повідомляє офіційний сайт киян. На цей день був призначений матч зі Стяуа, який скасували.

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Причиною скасування стали слова одіозного власника Стяуа Джіджі Бекалі – функціонер назвав полк "Азов" нацистським. "ФК Динамо Київ дякує клубу FCSB та його президентові Джіджі Бекалі за допомогу в організації тренувального процесу нашої команди в Румунії, але наголошує, що найвищий пріоритет зараз це незалежність нашої країни та всіх, хто забезпечує це військовим та дипломатичним шляхом", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що в Динамо ще заплановані поєдинки з дортмундською Борусією та загребським Динамо.

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