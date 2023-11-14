Металіст 1925 офіційно повідомив, що перенесений матч 3 туру проти киян буде зіграний 7 грудня цього року.

Герой Динамо і новий лідер таблиці – УПЛ оголосила найкращих гравця та тренера 14 туру

Поєдинок мав відбутися ще в середині серпня, але харків'яни пішли назустріч Динамо, яке тоді виступало у кваліфікації Ліги конференцій. Так само зробили Верес (5 тур) і Зоря (6 тур). Щоправда, усі ці зусилля не допомогли Динамо пробитися у груповоий етап ЛК. Тепер "біло-синім" потрібно повертати "борги" на внутрішній арені.

Є ще одна зміна в розкладі УПЛ. Матч Колос – Зоря не відбудеться 25 листопада після завершення міжнародної паузи. УЄФА призначив на цю дату перенесену єврокубкову зустріч луганців з Маккабі Тель-Авів. Гру проти Колоса доведеться проводити в інший день.

Чому Ребров у збірній України відмовився від найрезультативнішої зірки – революція в Динамо, елегантне вбивство Шахтаря