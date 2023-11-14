Награду лучшего игрока получил Владислав Ванат, а среди тренеров выделили Юрия Максимова, сообщает пресс-служба УПЛ.

"Играли так, как и стремились": Максимов – о сенсационной победе над Шахтером и визите Березы в раздевалку СК Днепр-1

Форвард Динамо стал главным героем победы над Кривбассом (2:0). Ванат открыл счет и "заработал" раннее удаление для капитана криворожцев Бескоровайного, которое решило судьбу встречи. Максимов с СК Днепр-1 одолел Шахтер и вырвался на вершину таблицы.

Напомним, следующий тур УПЛ состоится уже после международной паузы – 24-27 ноября.

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