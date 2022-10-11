Подтвердились худшие опасения по поводу Дениса Бойко, который не смог завершить матч УПЛ против Руха.

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У 34-летнего вратаря Динамо травма крестообразных связок колена, сообщает Динамо Киев Inside. Ветерану киевлян понадобится операция в Испании и длительный период восстановления ориентировочно до весны 2023 года. Ранее тяжелую травму получил Георгий Бущан, но его возвращение ожидается до конца октября. Это дает шанс проявить себя 20-летнему Руслану Нещерету.

Напомним, уже в четверг (13 октября) Динамо проведет ответный матч Лиги Европы против Ренна. Если команда Луческу проиграет, то может надеяться исключительно на третье место группы и продолжение борьбы в Лиге конференций.

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