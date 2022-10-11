Підтвердилися найгірші побоювання щодо Дениса Бойка, який не зміг завершити матч УПЛ проти Руха.

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У 34-річного воротаря Динамо травма хрестоподібних зв'язок коліна, повідомляє Динамо Киев Inside. Ветерану киян знадобиться операція в Іспанії і тривалий період відновлення орієнтовно до весни 2023 року. Раніше важку травму отримав Георгій Бущан, але його повернення очікується до кінця жовтня. Це дає шанс проявити себе 20-річному Руслану Нещерету.

Нагадаємо, вже у четвер (13 жовтня) Динамо проведе повторний матч Ліги Європи проти Ренна. Якщо команда Луческу програє, то може сподіватися виключно на третє місце групи і продовження боротьби у Лізі конференцій.

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