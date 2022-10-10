Лига 1, 10 тур

Монпелье – Монако – 0:2

Голы: Эмболо, 45+1, Боаду, 80

Анже – Страсбург – 2:3

Голы: Юну, 11, Блажич, 87 – Гамейро, 7, Блажич, 33 (аг), Диалло, 58

Брест – Лорьян – 1:2

Голы: дель Кастильо, 17 – Моффи, 24, 53

Клермон – Осер – 2:1

Голы: Хауи, 55, Куэй, 58 – Жубаль, 90+1

Ницца – Труа – 3:2

Голы: Вити, 2, Делор, 37, Пепе, 50 – Шавалерен, 82, Конте, 90

Ренн – Нант – 3:0

Голы: Гуири, 26, Терье, 80, Дуэ, 84

Удаление: Родон, 88 (Р)

Лилль – Ланс – 1:0

Гол: Дэвид, 44 (пен.)

Монако одолел Монпелье, продолжив победную серию в чемпионате до 6 туров подряд. Пока этого хватило только для пятой строчки, а вот сенсационный Лорьян вырвался на вторую! "Мерлузовые" также выиграли 6 матчей подряд и теперь являются главными преследователями ПСЖ – до чемпиона всего одно очко. Лорьян ведет за собой нигерийский нападающий Терем Моффи, оформивший дубль и догнавший в списке бомбардиров Неймара и Мбаппе – у всех по 8 голов.

Страсбур вымучил первую победу в сезоне, перестрелив Анже. 35-летний Гамейро до сих пор забивает, а защитник Миха Блажич оформил своеобразный дубль – сначала поразил свои ворота, а потом чужие. Осер откровенно забуксовал. Новичок элиты очень достойно начал сезон, но в последних 6 турах набрал всего одно очко. В этот раз слабой формой бургундцев воспользовался Клермон.

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Ницца чуть не растеряла 3:0 против Труа. Пепе и компания уничтожали соперника до 50-й минуты, но под занавес встречи заставили своих фанатов понервничать. Ренн закрепил успешную неделю разгромом Нанта. Вновь отличились Терье и Дуэ – именно этот дуэт в четверг похоронил Динамо, а теперь устроил концерт на внутренней арене. "Красно-черные" с хорошим настроением подойдут к повторному противостоянию с украинцами (13 октября).

Лилль Паулу Фонсеки и Исмаили демонстрирует просто идеальные качели, чередуя поражения с победами 8 туров подряд. В 10-м настал черед подниматься вверх и побеждать Ланс благодаря единственному голу Дэвида с пенальти.

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