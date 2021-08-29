Грузинский форвард ковалевцев Ника Ситчинава признался, что домашние заготовки команды в матче с "бело-синими" банально не сработали.

"Готовились к игре и знали, что соперник все-таки чемпион прошлого сезона. Хотели агрессивно встретить, прессинговать, но допустили ошибки, которые Динамо нам не простило.

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Получилось так, что первый тайм проиграли с крупным счетом, а после перерыва немного перестроились и прижались к воротам, чтобы искать свои моменты в контратаке. Но Динамо есть Динамо. Оно не прощает ошибок.

Мы настраивались на хорошую игру, но после первого тайма в раздевалке все держались друг за друга и поддерживали. Понимали, что трудно будет отыгрываться, пытались просто играть в футбол. Я надеюсь, что это поражение не станет катастрофой, а наоборот, мы будем больше поддерживать друг друга и играть в другой футбол", – сказал Ситчинава в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, ковалёвцы проиграли Динамо со счетом 0:7 и опустились на 11-ю строчку турнирной таблицы УПЛ.

Динамо изнасиловало Колос, переиграв ковалёвцев со счетом 7:0 – шесть голов было забито до перерыва