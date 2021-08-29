Костышин – о позорном разгроме от Динамо: Может это к лучшему, когда ты опускаешься на дно
Главный тренер ковалёвцев Руслан Костышин не стал искать виновных в поражении от "бело-синих", заявив, что полностью отвечает за результат (0:7).
"Играла одна команда, а другая просто находилась на поле. Мы не похожи сами на себя в этом сезоне. Мы должны искать проблемы. Их много. Будет разговор с президентом. Мне как тренеру стыдно за такую игру.
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В такие моменты хочется кричать и разнести все в раздевалке. Но если проанализировать, то все произошло раньше. Думаю, что это проблема нашей подготовки в межсезонье и отношения. Тренер должен отвечать за результат. У меня есть договоренность с президентом, для меня это родной клуб. Я в нем уже 7,5 лет, собирал эту команду.
Кто виноват в таком поражении? Если так играет команда, то тренер. Пару лет назад мы так же проиграли Шахтеру со счетом 0:6. Но мы хотя бы создавали моменты и атаковали. А здесь даже не было возможностей и страсти в нападении.
Что делать после таких игр? Это поражение принесет очень много пользы. Для всех нас. Мы видим проблемы. Где-то нормально играли, но проигрывали, а сегодня мы упали очень низко. Надо подниматься. Может это к лучшему, когда ты опускаешься на дно и понимаешь, что нужны кардинальные изменения. Нам нужна пауза в плане многих принятых решений.
Что значит "ребята не пришли в себя после еврокубков"? Они же профессионалы. Ворскла же пришла в себя. Когда мы после еврокубков играли первый матч с Рухом, это еще можно понять и говорить о психологии. Уже прошло три недели. Для нашей команды и тренеров это не должно быть оправданием. Так можно ностальгировать и весь сезон", – цитирует Костышина официальный сайт Колоса.
Напомним, ковалёвцы проиграли Динамо с сокрушительным счетом 0:7 и опустились на 11-ю строчку турнирной таблицы УПЛ.
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