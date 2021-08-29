"Играла одна команда, а другая просто находилась на поле. Мы не похожи сами на себя в этом сезоне. Мы должны искать проблемы. Их много. Будет разговор с президентом. Мне как тренеру стыдно за такую ​​игру.

Динамо – Колос – 7:0 – видео голов и обзор матча

В такие моменты хочется кричать и разнести все в раздевалке. Но если проанализировать, то все произошло раньше. Думаю, что это проблема нашей подготовки в межсезонье и отношения. Тренер должен отвечать за результат. У меня есть договоренность с президентом, для меня это родной клуб. Я в нем уже 7,5 лет, собирал эту команду.

Кто виноват в таком поражении? Если так играет команда, то тренер. Пару лет назад мы так же проиграли Шахтеру со счетом 0:6. Но мы хотя бы создавали моменты и атаковали. А здесь даже не было возможностей и страсти в нападении.

Что делать после таких игр? Это поражение принесет очень много пользы. Для всех нас. Мы видим проблемы. Где-то нормально играли, но проигрывали, а сегодня мы упали очень низко. Надо подниматься. Может это к лучшему, когда ты опускаешься на дно и понимаешь, что нужны кардинальные изменения. Нам нужна пауза в плане многих принятых решений.

Что значит "ребята не пришли в себя после еврокубков"? Они же профессионалы. Ворскла же пришла в себя. Когда мы после еврокубков играли первый матч с Рухом, это еще можно понять и говорить о психологии. Уже прошло три недели. Для нашей команды и тренеров это не должно быть оправданием. Так можно ностальгировать и весь сезон", – цитирует Костышина официальный сайт Колоса.

Напомним, ковалёвцы проиграли Динамо с сокрушительным счетом 0:7 и опустились на 11-ю строчку турнирной таблицы УПЛ.

Динамо изнасиловало Колос, переиграв ковалёвцев со счетом 7:0 – шесть голов было забито до перерыва