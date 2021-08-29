Грузинський форвард ковалівців Ніка Сітчінава зізнався, що домашні заготовки команди у матчі з "біло-синіми" банально не спрацювали.

"Готувалися до гри і знали, що суперник все-таки чемпіон минулого сезону. Хотіли агресивно зустріти, пресингувати, але припустилися помилок, які Динамо нам не пробачило.

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Вийшло так, що перший тайм програли з великим рахунком, а по перерві трохи перебудувалися і притиснулися до воріт, аби шукати свої моменти в контратаці. Однак, Динамо є Динамо. Воно не пробачає помилок.

Ми налаштовувалися на хорошу гру, але після першого тайму в роздягальні всі трималися один за одного і підтримували. Розуміли, що важко буде відіграватися, намагалися просто грати в футбол. Я сподіваюся, що ця поразка не стане катастрофою, а навпаки, ми будемо більше підтримувати один одного і грати в інший футбол", – сказав Сітчінава у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, ковалівці зазнали від Динамо поразки з рахунком 0:7 і опустились на 11-ту сходинку турнірної таблиці УПЛ.

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