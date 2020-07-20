toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛИЧЕНКО ВИКТОР СКРИПНИК УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Динамо определилось с планами на межсезонный сбор – стало известно, когда киевляне представят нового тренера

20 июля 21:44 - Читати українською
Динамо определилось с планами на межсезонный сбор – стало известно, когда киевляне представят нового тренера
Динамо будет готовиться к сезону в Украине / официальный сайт клуба

Стали известны планы вице-чемпиона Украины на довольно короткое летнее межсезонье. 29 июля команде официально представят нового тренера, после чего "бело-синие" начнут подготовку к сезону 2020/21.

29 июля игроки Динамо соберутся в Киеве после короткого отпуска, а уже на следующий день команда под руководством нового главного тренера начнет подготовку к сезону, начало которого предварительно запланировано на 22 августа.

Клубы УПЛ определились с календарем сезона 2020/21

На этот раз динамовцы не поедут за границу. К новому сезону "бело-синие" будут готовиться в Вите-Литовской на своей учебно-тренировочной базе. Сами же сборы продлятся 10-12 дней. Об этом сообщает Telegram канал Шах и Шах.

Напомним, 20 июля Динамо официально уволило Алексея Михайличенко с должности главного тренера. Фаворитом на его место называют Виктора Скрипника, который привел Зарю к третьему месту УПЛ 2019/20.

"Банкротство киевлян – не худшее": новый тренер Динамо найден, впечатляющая реакция на отставку Михайличенко

blog_ava
"Вы прекрасно знаете, что вчера произошло": Шуфрич считает спектаклем борьбу Зари с Динамо за ЛЧ
20 июля
15206
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Межсезонные сборы
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
20
мин
Уотфорд
20:00
Манчестер Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук