Динамо определилось с планами на межсезонный сбор – стало известно, когда киевляне представят нового тренера

Динамо будет готовиться к сезону в Украине / официальный сайт клуба

Стали известны планы вице-чемпиона Украины на довольно короткое летнее межсезонье. 29 июля команде официально представят нового тренера, после чего "бело-синие" начнут подготовку к сезону 2020/21.

29 июля игроки Динамо соберутся в Киеве после короткого отпуска, а уже на следующий день команда под руководством нового главного тренера начнет подготовку к сезону, начало которого предварительно запланировано на 22 августа.

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На этот раз динамовцы не поедут за границу. К новому сезону "бело-синие" будут готовиться в Вите-Литовской на своей учебно-тренировочной базе. Сами же сборы продлятся 10-12 дней. Об этом сообщает Telegram канал Шах и Шах.

Напомним, 20 июля Динамо официально уволило Алексея Михайличенко с должности главного тренера. Фаворитом на его место называют Виктора Скрипника, который привел Зарю к третьему месту УПЛ 2019/20.

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