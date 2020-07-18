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Клубы УПЛ определились с календарем сезона 2020/21

18 июля 18:46 - Читати українською
Клубы УПЛ определились с календарем сезона 2020/21
Динамо – Заря / фото: ФК Динамо

Клубы украинской Премьер-лиги утвердили проект календаря чемпионата Украины сезона 2020/21.

Сезон УПЛ 2020/21 уже имеет базовую дату 1-го тура – 22 августа, информирует Sportarena.

Утверждены даты и время начала первых матчей плей-офф УПЛ за Лигу Европы

Отмечается, что в первой части чемпионата будет сыграно 13 туров, а последний игровой день УПЛ в 2020 году запланирован на 12 декабря. Весенняя часть же стартует с 13 февраля 2021, а последний тур чемпионата Украины должен состояться 15 мая.

Также определились с датами проведения Суперкубка-2020 и финала Кубка Украины-2021 – 25 августа и 12 мая соответственно.

Напомним, в следующем сезоне УПЛ будут соревноваться 14 клубов – вместо Карпат в элитный дивизион поднимутся три лучшие команды Первой лиги.

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