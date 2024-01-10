Главным трансферным приоритетом Динамо в зимнее окно является подписание центрального защитника, сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

Динамо анонсировало первый зимний трансфер – источник раскрыл игрока

По информации источника, клуб рассматривает возможность усиления как правоногим игроком, так и левшой.

Отмечается, что в шорт-листе "бело-синих" действительно был Тарас Качараба, но ни в какие переговоры по нему киевляне не вступали и пока не планируют.

В списке кандидатов больше иностранцев. Но разговоры ведут только с теми, кто готов ехать в Украину, а таких немного – уже несколько игроков из-за рубежа отказались.

Напомним, на зимнюю паузу Динамо ушло на пятой строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 28 очков (у киевлян есть 3 матча в запасе).

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