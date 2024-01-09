Киевский клуб интересуется 29-летним защитником пражской Славии, сообщает LEGIONERS.UA со ссылкой на агентство игрока.

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Центр обороны стал едва ли не самым слабым звеном Динамо в нынешнем сезоне, поскольку Попов регулярно травмируется, а партнеры не дотягивают по уровню. Качараба также переживает не лучшие времена. Украинский легионер провел за Славию всего 2 матча в кампании и отличился одним ассистом. В последний раз воспитанник Шахтера выходил на поле 21 октября.

Добавим, что контракт Качарабы со Славией рассчитан до конца 2024 года, цена по Transfermarkt составляет 800 тысяч евро.

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