Головним трансферним пріоритетом Динамо у зимове вікно є підписання центрального захисника, повідомляє журналіст Ігор Бурбас у своєму Telegram-каналі.

Динамо анонсувало перший зимовий трансфер – джерело розкрило гравця

За інформацією джерела, клуб розглядає можливість підсилення як правоногим гравцем, так і шульгою.

Зазначається, що у шорт-листі "біло-синіх" дійсно був Тарас Качараба, але в жодні перемовини по ньому кияни не вступали і наразі не планують.

У списку кандидатів більше іноземців. Але розмови ведуть лише з тими, хто готовий їхати в Україну, а таких небагато – вже декілька гравців з-за кордону відмовилися.

Нагадаємо, на зимову паузу Динамо пішло на п'ятій сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 28 очок (у киян є 3 матчі в запасі).

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