Динамо определилось с будущим Цыганкова и Гармаша, – СМИ
Два игрока Динамо узнали вердикт от главного тренера Мирчи Луческу относительно своего будущего.
Полузащитник Виктор Цыганков остается в Динамо до зимней паузы, сообщает телеграмм-канал Динамо Киев Inside.
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А вот Денис Гармаш должен отправиться в аренду – Динамо не получило никаких предложений по его трансферу. Источник исключает возможность аренды клубом УПЛ и предсказывает возвращение в Турцию.
Заметим, Виктор Цыганков потерял постоянное место в основе "бело-синих" с приходом Мирчи Луческу, хотя был основным в прошлом сезоне. Гармаша Динамо зимой отправило в аренду в Ризеспор, где он провел в чемпионате Турции 14 матчей, в которых отметился тремя голами. В текущем сезоне он не сыграл ни одного поединка.
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