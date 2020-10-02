Полузащитник Виктор Цыганков остается в Динамо до зимней паузы, сообщает телеграмм-канал Динамо Киев Inside.

Соль и Гармаш не попали на официальное командное фото Динамо – намек на уход от Луческу

А вот Денис Гармаш должен отправиться в аренду – Динамо не получило никаких предложений по его трансферу. Источник исключает возможность аренды клубом УПЛ и предсказывает возвращение в Турцию.

Заметим, Виктор Цыганков потерял постоянное место в основе "бело-синих" с приходом Мирчи Луческу, хотя был основным в прошлом сезоне. Гармаша Динамо зимой отправило в аренду в Ризеспор, где он провел в чемпионате Турции 14 матчей, в которых отметился тремя голами. В текущем сезоне он не сыграл ни одного поединка.

У Месси нет мотивации разрывать Динамо – реакция на жеребьевку ЛЧ, приезд грандов и возвращение Реброва в Киев