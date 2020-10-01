Шахтер и Динамо получили топ-соперников в групповом турнире ЛЧ 2020/21. Первая бурная реакция блогосферы – в материале "Футбол 24".

Жребий не был слишком благосклонен к украинским грандам – как Динамо, так и Шахтер получили в оппоненты настоящих "зубров" европейского футбола. Лионель Месси, Криштиану Роналду и мадридский Реал поедут в Украину, а еще в Киев возвращается Сергей Ребров – его Ференцварош будет противостоять Динамо. То, чего очень хотели многие эксперты и болельщики, все же произошло.

Результаты жеребьевки группового этапа ЛЧ – ужас для Украины, "прогулка" Манчестер Сити, Малиновский против Ливерпуля

Результаты жеребьевки прогнозируемо вызвали настоящий фурор в соцсетях. "Футбол 24" оперативно собрал первые горячие комментарии относительно будущей лигочемпионовской кампании.

Агент и менеджер Вячеслав Заховайло, который живет в Чехии, доволен итогами жеребьевки как для Динамо, так и для Шахтера. По его мнению, приезд Сергея Реброва в Киев придаст пикантности.

Игорь Бурбас в восторге от предстоящего приезда грандов. В то же время журналист телеканалов "Футбол" сожалеет, что такие поединки пройдут без присутствия болельщиков на трибунах. (P.S. – позже УЕФА разрешил заполнять стадионы на 30%. Правда, окончательное решение будут принимать местные власти).

Журналист "Футбол 24" и Gazeta.ua Сергей Тищенко отметил наличие слабых мест у Ювентуса и Барселоны. Он убежден, что Динамо способно побороться за очки даже с такими соперниками.

"Барсу мы уже когда-то обыгрывали": Суркис оценил шансы Динамо в групповом раунде Лиги чемпионов

Что касается Шахтера, то шансы "горняков" на выход из группы журналист считает невысокими. Также Тищенко подчеркивает "фактор Лунина" и ожидает появления украинца в матче против команды Каштру.

Комментатор Setanta Sports Ukraine Игорь Бойко доволен топ-соперниками, но грустит из-за запрета на посещение матчей. Как оказалось, еще не все потеряно!

Блогер Михаил Смоловой с иронией ожидает игры против Александра Зубкова и Игоря Харатина, вспомнив "помощь" украинцев из Гента. В целом он доволен жребием – шикарный шанс "продемонстрировать товар лицом".

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков согласен на четвертьфинал и ожидает огромного ажиотажа в битве за билеты. Их, напомним, будет ограниченное количество...

Экс-хавбек сборной Украины, а ныне телексперт Евгений Левченко, был очень краток. Он доволен – это точно.

Немногословен был и комментатор MEGOGO Вадим Скичко. "Страшно", – краткий вывод журналиста после завершения жеребьевки.

Обозреватель Трибуны Александр Сажко предсказывает Шахтеру борьбу максимум за ЛЕ, и то считает 3 место подвигом. А вот Динамо должно выходить в Лигу Европы.

Журналист издания Главком Иван Вербицкий намекнул, что будет поддерживать соперников украинских команд.

Скаут Алекс Великих уверен, что поединки против статусных соперников станут отличной возможностью для украинских команд продемонстрировать свои силы на арене.

Вокалист ТНМК Александр "Фоззи" Сидоренко с тревогой ожидает поединков против грандов, вспомнив и о сборной Украины.



Дмитрий Литвинов, автор ua.tribuna.com, легко потроллил Шахтер и спрогнозировал Динамо борьбу за 3 место с командой Сергея Реброва.

Сотрудник Dynamo TV Андрей Шахов-младший отметил, что на фоне Реала и Ювентуса Динамо сможет проверить свои силы, хотя сначала он очень расстроился таким жребием. По мнению журналиста, команда Мирчи Луческу способна навязать борьбу даже за выход из группы.

И в завершение – немного Брутального футбола.

"У Динамо-1975 не взяв би нікого з теперішніх": легендарний динамівець – про Луческу і ляпи, які можуть стати фатальними