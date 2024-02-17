В пятницу, 16 февраля, Мирча Луческу побывал на базе бухарестского Динамо, которое борется за сохранение прописки в элитном дивизионе Румынии. Как признался наставник в разговоре с игроками и тренерами, недавно он ездил в Турцию, где посетил расположение киевского Динамо. Об этом сообщает GSP.

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По данным источника, Луческу приехал в Анталию по приглашению "бело-синих". В лагере Динамо хотели узнать мнение бывшего тренера о нескольких украинских футболистах. Визит наставника на сборы киевской команды длился три дня.

Напомним, Луческу возглавлял Динамо с 2020-го по ноябрь 2023-го. В прессе неоднократно появлялась информация о возможном возвращении 78-летнего наставника к тренерской работе, однако Мирча все еще не выбрал клуб, где продолжит карьеру.

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