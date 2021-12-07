Динамо на своем официальном Telegram-канале объявило о подписании нового контракта с Диалло.

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Соглашение рассчитано на 5 лет, однако другие условия пока не разглашаются. Сенегалец готовится к завершающему матчу групповой стадии Юношеской Лиги УЕФА против португальской Бенфики.

В сезоне 2021/22 Диалло забил 5 голов в Юношеской лиге УЕФА – в частности, в ворота Барселоны и Баварии. Также в активе 18-летнего нигерийца 10 мячей в чемпионате Украины серез команд U-19.

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