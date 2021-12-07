Динамо на своєму офіційному Telegram-каналі оголосило про підписання нового контракту з Діалло.

Діалло забив гол шикарним ударом через себе у молодіжній першості – відео шедевру зірочки Динамо

Угода розрахована на 5 років, проте інші умови наразі не розголошуються. Сенегалець наразі готується до завершального матчу групової стадії Юнацької Ліги УЄФА проти португальської Бенфіки.

У сезоні 2021/22 Діалло забив 5 голів у Юнацькій лізі УЄФА – зокрема, у ворота Барселони і Баварії. Також в активі 18-річного нігерійця 10 м'ячів у чемпіонаті України серез команд U-19.

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