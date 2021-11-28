Вингер Динамо U-19 Самба Диалло продолжает поражать своей игрой в молодежном чемпионате Украины. На этот раз от сенегальца пострадал Минай.

Диалло удвоил преимущество Динамо в матче против Миная в матче чемпионата U-19 и сделал это в шедевральном стиле.

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После передачи Назария Волошина в штрафную Горбач пяткой подбил мяч, а сенегалец сразу пробил через себя в дальний угол, сделав счет 0:2.

В итоге, "бело-синие" разбили соперника со счетом 0:5, а Диалло также записал в свой актив 2 результативные передачи.

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