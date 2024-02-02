Динамо Киев и Левски сыграли 2 февраля в товарищеском поединке на сборах в Турции. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Товарищеский матч 2 февраля 2024 года

Динамо Киев – Левски – 0:1

Гол: Галчев, 22

Динамо (1 тайм): Нещерет – Гусев, Попов, Михавко, Вивчаренко – Бражко, Рамадани – Караваев, Царенко, Бенито – Ванат.

Динамо (2 тайм): Бущан – Дячук, Биловар, Сирота, Дубинчак – Андриевский, Бражко (Царенко, 68) – Пашко, (Диалло, 74), Малыш, Волошин – Пономаренко.

Несколько дней назад команда Александра Шовковского одержала первую победу на сборах, прервав серию из двух поражений подряд. Динамовцы разбили Пахтакор со счетом 5:1, а 2 февраля сыграли уже четвертый спарринг на турецкой земле.

Сегодняшним соперником Динамо на сборах стал софийский Левски – бывший главный гранд Болгарии, который в последние годы не хватает звезд с неба. В текущем сезоне столичная команда занимает только 6 место турнирной таблицы, а последний раз чемпионом Болгарии становилась еще в 2009 году. К слову, главным тренером Левски является Николай Костов, который известен работой в нескольких украинских клубах – донецком Металлурге, Карпатах, Таврии и Стали.

Динамо – Левски: онлайн-видеотрансляция контрольного матча

С первых минут поединка динамовцы активно шли в прессинг даже на чужой половине. Болгары пытались отвечать той же монетой, однако без какой-то остроты у ворот Нещерета. Динамо же создало свой первый момент на 9-й минуте. Бенито классно развернулся на правом фланге и отдал на ход Ванату. Того сбили неподалеку от штрафной зоны. Штрафной исполнил Антон Царенко, который навесил точно на голову Алексею Гусеву – правый защитник киевлян пробил мимо ворот. Через несколько минут Гусев удачно сыграл уже в отборе, выбив мяч из-под ног соперника в своей штрафной. Угловой, который Левски разыграл довольно хитро – Нещерет впервые вступил в игру после мощного прострела.

Ближе к середине тайма пошли эмоции. Сперва Бенито получил по ногам на правом фланге, а буквально тут же Бражко "отомстил" за партнера, вставив сопернику в центре поля. На 17-й минуте Нещерет спас Динамо от пропущенного мяча – кипер киевлян в прыжке достал мяч, который летел в девятку ворот после удара головой. У киевлян Царенко решился на авантюрный дальний удар – неудачно.

Очередная ошибка от "бело-синих". Бражко грубо обрезался вблизи своей штрафной. Простил капитана Динамо Велтон, который не попал в ближний угол. В первую четверть матча именно бразильский левый вингер доставил команде Шовковского больше всего проблем, но забил все же не он.

На 22-й минут Левски повел в счете. Правый защитник Патрик Галчев на замахе убрал Вивчаренко, после чего из-за пределов штрафной бильярдным ударом попал в нижний угол ворот Нещерета. Руслан мяч не достал. 0:1.

Снова непонятная ошибка от Динамо – Слишком уж их много в первом тайме. На этот раз Попов обрезался на собственной половине и только своевременный выход Нещерета из ворот спас киевлян от второго пропущенного мяча. Бражко в течение двух минут дважды грубо сыграл против соперника в центре поля, но все еще без желтых карточек. Очень много нервов сегодня от капитана "бело-синих". Да и вообще, крайне слабый первый тайм от команды Александра Шовковского, которая после пропущенного мяча не создала абсолютно ничего у ворот соперника.

На второй тайм свое место в составе сохранил только Владимир Бражко – Александр Шовковский сменил сразу 10 футболистов. Уже на старте второй половины киевляне заработали право на опасный штрафной, который неудачно исполнил Андриевский – мимо ворот. Свой момент был и у Левски – Рикардиньо с линии вратарской не попал в створ. Еще лучший шанс у него был на 65-й минуте. Бразилец опередил Биловара, но снова пробил мимо ворот.

Выход свежих футболистов на второй тайм совершенно не изменил ход событий на поле. Подопечные Костова были ближе ко второму мячу, чем киевляне – к ответному голу. Выпадал правый фланг, где действовали номинальный центрбек Максим Дячук и 17-летний Кирилл Пашко. Да и слева Дубинчак с Волошиным ничего особенного не создавали. А вот Бущан дважды помешал игрокам Левски снять все вопросы относительно победителя, оформив два эффектных сейва.

Впрочем, и единственного гола в первом тайме хватило Левски для победы. Это уже третье поражение "бело-синих" на турецких сборах. Ранее команду Шовковского огорчили Балкани и Легия.

Следующий контрольный матч Динамо запланирован на 9 февраля. Очередным соперником киевлян в Турции станет Шкендия.

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