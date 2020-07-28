Динамо официально обьяснило "отставку" Луческу, рассекретив переписку тренера c Суркисом

Напомним, вчера, 27 июля, румынские СМИ сообщили об отставке Мирчи Луческу с поста наставника Динамо. Тренер якобы принял такое решение из-за враждебного отношения киевских ультрас. Правда, впоследствии Игорь Суркис не подтвердил слухи об уходе румына, заявив, что у Динамо есть тренер.

Луческу неоднозначно ответил на слухи об отставке с Динамо

Еще 25 июля Луческу написал письмо в адрес Игоря Суркиса. Данное сообщение попало в румынскую прессу. Также Мирча пообщался с президентом Динамо в телефонном режиме, акцентировав внимание на том, что не хотел бы своим присутствием в команде создать какие-либо проблемы семье Суркисов. Поэтому, находясь под впечатлением от реакции части киевских болельщиков и СМИ в связи с его приглашением к Динамо, Луческу вынужден был поделиться с Игорем Михайловичем некоторыми сомнениями.

Игорь Суркис в тот же день ответил господину Луческу таким же личным посланием в эпистолярном жанре. На что, в свою очередь, Мирча тоже письменно заверил президента Динамо в том, что он готов принять этот вызов и приступить к работе уже во вторник, 28 июля, говорится в заявлении на официальном сайте Динамо.

Поскольку вокруг данной темы продолжаются спекуляции, президент Динамо решил обнародовать переписку с господином Луческу, чтобы не плодить слухи и сплетни о реальных намерениях сторон.

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К сожалению, я принял решение отказаться от сотрудничества с командой Динамо Киев.

Хочу поблагодарить семью Суркис за доверие и за сделанное предложение, но чувствую, что не смогу работать в атмосфере неприятия, что исходит от той части болельщиков, в поддержке которых команда больше всего нуждается в моменты спортивных баталий.

Я никогда не был трусом, я всегда принимал спортивные вызовы. Об этом свидетельствуют переход из Галатасарая в Бешикташ, из Динамо Бухарест в Рапид Бухарест. В данных командах болельщики всегда были противниками, но справедливыми, готовыми принять с открытыми объятьями, и, именно с их помощью, я смог выиграть чемпионаты в данных странах.

Я не могу допустить, чтобы фанаты клуба действовали против интересов клуба. Считаю, что настал момент для изменений, которые могут принести воодушевление, энтузиазм, мотивацию и смогут вернуть команду на тот высокий уровень, на который она имеет право благодаря своим традициям и истории.

Мой приход в Динамо Киев в качестве главного тренера не имеет ничего общего со стоимостью контракта, так как деньги – это последнее, что меня интересовало в данной ситуации. Тем более что муссировался слух о баснословном контракте, а это абсурдно, учитывая финансовые возможности клуба на данном этапе.

Я хотел вернуться в украинский футбол, так как именно здесь я познал много моментов удовлетворения своей работой. Я хотел снова войти в эту волнующую и непревзойденную атмосферу под названием футбол. Я делал это с энтузиазмом, с абсолютной уверенностью в потенциале молодых украинских футболистов, многие из которых являются членами национальных сборных.

Я хотел соревнований, таких, какие были в Украине несколько лет назад, соревнований, которые бы порадовали трибуны. Украина это заслуживает.

М. Луческу

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Уважаемый Мистер!

Волна эмоций части болельщиков Динамо не может стать определяющим фактором для будущего команды, которая готова к новым испытаниям под Вашим руководством.

Мы оба приняли непростое решение. Но оно было всесторонне осмысленным, ответственным и в высшей степени мотивированным. Руководство клуба вполне осознанно сделало Вам предложение, понимая все риски, которые возникнут в фанатской среде вокруг такого шага.

Мы не сомневаемся, что и Вы, согласившись стать членом динамовской семьи, в первую очередь, были одержимы желанием воплотить свой богатейший тренерский опыт и знания в будущие победы титулованного клуба.

Нам вместе предстоит выдержать еще немало информационных штормов. Но игроки Динамо будут себя чувствовать уверенно и комфортно, когда за штурвалом будет стоять такой бывалый и закаленный "мореход", как Мирча Луческу.

У нынешней команды есть колоссальный потенциал и запредельное желание продемонстрировать свои лучшие игровые кондиции. В свою очередь, руководство клуба готово не только услышать новый тренерский штаб, но и на практике создать ему должные условия для достижения самых амбициозных целей.

Мы вместе принимаем новые вызовы и вместе продолжаем писать славную историю Динамо. Надеемся, что свою яркую страницу в этой летописи оставит и легендарный Мирча Луческу. Наша синергия – залог успеха и новых побед!

С уважением, Игорь Суркис

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Уважаемый господин Президент!

С глубоким почтением отношусь к Вашей непреклонности в развитии ФК Динамо. Я никогда не пасовал перед трудностями. И тем более не готов это делать, когда имею поддержку таких людей, как Вы. Мои опасения были связаны только с тем, чтобы не создавать трудности футбольной семье киевского клуба.

Уверен, что совместно с Вами мы достигнем тех значимых результатов, которые радикально изменят отношение к моему назначению и дальнейшей работе клуба под моим началом. До встречи в г. Киеве во вторник.

"Театр и шок": Луческу (не) покидает Динамо, 3-й "большой измене" быть – румынские СМИ зря отправили в отставку