Луческу неоднозначно ответил на слухи об отставке из Динамо

Наставник Динамо дал короткий комментарий относительно слухов о его уходе из киевского клуба. Судя по всему, сага еще будет продолжаться.

Напомним, 27 июля румынские СМИ взорвали медиапространство новостью об отставке Мирчи Луческу с поста главного тренера Динамо всего через несколько дней после назначения. Якобы тренер принял такое решение из-за враждебного отношения киевских ультрас. Впрочем, позже президент Динамо Игорь Суркис заявил, что 74-летний специалист остается на своей должности.

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"Я не могу ничего подтвердить. Сейчас я не могу говорить с журналистами по поводу своего будущего", – цитирует Луческу Sport 24.

Заметим, что румын возглавил Динамо только 23 июля. Ожидается, что он приступит к работе в четверг, 30 числа.

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