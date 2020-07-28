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Луческу неоднозначно ответил на слухи об отставке из Динамо

00:06 - Читати українською
Луческу неоднозначно ответил на слухи об отставке из Динамо
Мирча Луческу / фото из открытых источников

Наставник Динамо дал короткий комментарий относительно слухов о его уходе из киевского клуба. Судя по всему, сага еще будет продолжаться.

Напомним, 27 июля румынские СМИ взорвали медиапространство новостью об отставке Мирчи Луческу с поста главного тренера Динамо всего через несколько дней после назначения. Якобы тренер принял такое решение из-за враждебного отношения киевских ультрас. Впрочем, позже президент Динамо Игорь Суркис заявил, что 74-летний специалист остается на своей должности.

Суркис: Луческу еще никуда не пришел, а вы уже говорите о его уходе из Динамо

"Я не могу ничего подтвердить. Сейчас я не могу говорить с журналистами по поводу своего будущего", – цитирует Луческу Sport 24.

Заметим, что румын возглавил Динамо только 23 июля. Ожидается, что он приступит к работе в четверг, 30 числа.

"Театр и шок": Луческу (не) покидает Динамо, 3-й "большой измене" быть – румынские СМИ зря отправили в отставку

blog_ava
Луческу покинул Динамо, – СМИ
27 июля
48702
Теги
Главное Динамо Киев Динамо Киев Мирча Мирча Луческу
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