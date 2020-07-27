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Луческу покинул Динамо, – СМИ

16:54 - Читати українською
Луческу покинул Динамо, – СМИ
Мирча Луческу / Фото Getty Images

Мирча Луческу прекратил сотрудничество с киевским Динамо, об этом уверяют румынские СМИ.

Мирча Луческу подал в отставку с поста главного тренера Динамо, сообщает румынское издание gsp.ro.

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74-летний специалист был представлен в статусе руководителя киевлян только 4 дня назад – 23 июля. По информации источника, основной причиной такого решения Луческу стала негативная реакция фанатов Динамо, которые не хотели видеть у руля своего любимого клуба бывшего наставника Шахтера.

Напомним, после увольнения Алексея Михайличенко с поста главного тренера "бело-синих", президент Динамо Игорь Суркис шокировал футбольную Украину, пригласив Луческу.

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