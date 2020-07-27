"Театр и шок": Луческу (не) покидает Динамо, 3-й "большой измене" быть – румынские СМИ зря отправили в отставку

Мирча Луческу недолго пробыл новым главным тренером Динамо? Еще короче, похоже, оказалась жизнь его отставки. СМИ на родине 74-летнего румына нашли больше минусов, чем плюсов в назначении экс-наставника Шахтера в киевский клуб, а сегодня, 27 июля, внезапно взорвались сенсационным письмом, которое якобы не адресовалось широкой публике.

Луческу как ответ Мораесу, желание доказать ошибочность отказа Ахметова от своих услуг или шаг отчаяния. Интерпретаций этого очень рискованного назначения могло быть множество. Однако оно точно не оставляло никого равнодушным, возвращало армии фанатов к нашему футболу лицом. Руководство и близкие к Шахтеру эксперты вкусно атаковали Мистера, мол, после такого он вовсе и не Мистер. Даже фанаты Динамо были готовы к войне из-за Луческу, и под ударом уже оказалось руководство клуба, у которого случился новый раскол с ультрас. Спровоцировать такой неистовый пик ненависти еще до своего назначения не удавалось еще никому в украинском футболе. Но история тренера, которому 29 июля исполнится 75, показывает – для него это не уникальный случай "большой измены".

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Мирча Михайлович должен был получать в Киеве значительно меньше, чем его сын Разван в Саудовской Аравии: по последней информации ставка без бонусов и близко не равна 3-м миллионам евро в год, о которых писали ранее. В то время как Луческу-младший зарабатывает 4 млн долларов. Не исключено, что заработок румынского тренера вместе с потенциальными бонусами был бы где-то на уровне того, сколько было на старте карьеры в Шахтере (1,8 млн евро). Поэтому далеко не финансовая составляющая была главной мотивацией, им больше руководила обида на свой предыдущий клуб, с которым взял Кубок УЕФА. Издание Fanatik пишет, что это могла быть уже третья подобная история для Луческу-старшего.

Сначала он возглавил Рапид после Динамо Бухарест – команды так же враждебно настроены друг против друга. И между прочим, стал чемпионом с обоими принципиальными соперниками, с разницей в 9 лет. Другой менее заметный эпизод, который румынский портал трактует как "большую измену", был прошлым летом. Тогда "Лис" консультировал игроков Стяуа в дуэли с Млада Болеслав в квалификации Лиги Европы. После похода экс-тренера Шахтера в раздевалку легендарный клуб сумел выйти в плей-офф, но впоследствии не попал в группу.

Свой фокус "Иль Луче" повторил в 2000-х, когда сначала выиграл чемпионат Турции с Галатасараем, а затем осчастливил и враждебный Бешикташ. Fanatik отмечает, что проблемы Мистера продолжались с первого же дня в Динамо. То фанаты киевского клуба начнут угрожать и оскорблять в соцсетях, то бывшие сотрудники наотрез откажут – не захотели изменять "оранжево-черным" цветам экс-защитник Шахтера Вячеслав Шевчук и бывший тренер "горняков" по физподготовке Карло Николини, который сейчас находится в охваченной эпидемией коронавируса Брешии.

Луческу этот выбор дался очень непросто с самого начала. Румынский Fanatik подловил тренера на консультациях с бывшим президентом бухарестского Рапида Дину Георге. Близкий друг наставника был одним из тех, с кем он делился опасениями накануне подписания контракта с Игорем Суркисом. Более того, домнул Мирча несколько недель до согласия на трансфер переживал большие страхи, помочь развеять которые, похоже, и смог давний товарищ семьи (на фото) и другие близкие, с которыми обсуждал спорное решение.

Gazeta Sporturilor считала, что плюсов в этом назначении меньше, чем минусов. Издание предостерегало о том, как фанаты своего же нового клуба реагировали и унижали тренера в соцсетях. Журналисты привели, в частности, фото с Луческу возле петли. Хотя это объяснение так себе, ведь только сегодня вышел комментарий румына о том, что он убедит всех скептиков результатом и не боится фанатов Динамо, а имеет план, как все изменить. Что случилось за несколько часов, чтобы тренер написал открытое письмо в адрес директора упомянутой GSP?

"Я не могу принять, что мои собственные фанаты действуют против интересов клуба. К сожалению, я решил отказаться от возможного сотрудничества с киевским Динамо. Я благодарен семье Суркисов за оказанное доверие и полученное приглашение, но мне невозможно активизироваться в атмосфере враждебности, особенно от той группы ультрас, поддержка которой команде столь необходима в такие периоды. Я никогда не был трусом, принимал спортивные вызовы, доказательство чему переходы из Галатасарая в Бешикташ или из Динамо Бухарест в Рапид Бухарест, с фанатами в большом соперничестве.

Однако они были справедливыми, приветствовали меня с надеждой и распростертыми объятиями, с которыми мне удалось выиграть титулы в тех странах. Я не могу принять собственных болельщиков, которые выступают против интересов клуба. Думаю, это было время для изменений, которые привели бы к повышению уровня соперничества и мотивации, вернули бы клуб на тот уровень, на котором он с такой историей и традицией должен находиться. Мой приезд в Динамо Киев не имел ничего общего со стоимостью контракта, деньги были моим последним хлопотами.

Мне хотелось вернуться к футболу, в Украине, где я почувствовал столько удовольствия. Хотелось снова окунуться в эту замечательную атмосферу непредсказуемого футбола. Я был полон энтузиазма и веры в молодых украинских игроков, многие из которых являются членами национальных сборных. Хотелось вернуть тот уровень конкуренции, который был в прошлые годы, зарядить трибуны. Украина этого заслуживает", – приводит письмо Луческу Gazeta Sporturilor. Однако такие ли это всесильные фанаты Динамо стали решающим фактором молниеносной якобы отставки?

Румынские СМИ уже начали экстремально демонизировать киевских ультрас, вспоминая скандалы на почве расизма в ЛЧ и матчах с Шахтером, "избиение с госпитализацией" сторонников Бешикташа и Аякса. Sport.ro называет их "одними из самых жестоких в Восточной Европе", объясняя решение Мистера страхом и угрозами смерти. "Это какой-то театр, шок", – удивленно разводят руками сами румыны. Фанаты, конечно, были острыми в своих протестах, даже завесили клубной розой лицо Лобановскому на памятнике возле стадиона Динамо, чтобы тот "не видел, что происходит с приездом Луческу". Но все это есколько сомнительно, ведь даже руководство киевского клуба первые часы после этой новости находилось в таком шоке, что не могло ничего ни подтвердить, ни опровергнуть.

Анонимные телеграмм каналы намекали на влияние вечернего звоночка из далекого Лондона, ища ответ в теориях заговора и влиянии Шахтера. Ситуация не просто странная, а крайне абсурдная. Луческу фактически решил сначала пойти в прессу, а затем обратиться к Суркисов лично? Почему так резко изменил свое мнение, если уж согласился, осознавая все риски? Это настолько загадочная и мутная история, что любое официальное объяснение может страдать отсутствием всей правды.

Er... Lucescu seems to be staying after all ??? pic.twitter.com/jFeT4JFAeI — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) July 27, 2020

А конец ее может еще раз всех шокировать. По крайней мере президент Динамо уже коротко и очень устало ответил в эфире Игоря Цыганыка, что у киевлян остается главный тренер. В свою очередь агент Луческу признался, что письмо в румынской прессе правдивое, но оно из личной переписки с Суркисом, адресовалось лишь ему и неизвестно как попало в публичный доступ, а о любых радикальных решениях типа отставки нельзя говорить.

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