Динамо одержало первую победу при Михайличенко – Соль снимает чары, Де Пена и Гармаш феерят, несколько камбэков

Динамо очень убедительно разгромило Кристалл 6:0 в товарищеском матче. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Динамо – Кристалл – 6:0

Голы: Гармаш, 8, 65, Де Пена, 31, 87, Соль, 58, Сидорчук, 70

Михайличенко дебютировал в киевском клубе, дважды сыграв вничью в УПЛ. Пошли слухи о недовольстве игроков Динамо тактикой и тренировками, которые подбирает новый тренерский штаб. Команда не могла рассчитывать на целую команду футболистов, вызванных в различные сборные. Это дало шанс, в частности, Никите Кравченко и Сидклею вернуться в основную обойму. Они заняли места на флангах защиты. Соль, Шабанов и Андриевский наконец-то вернули себе ощущение игрока основы. В воротах вышел безальтернативный Бущан.

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Соперником киевлян стал клуб, занимающий первое место во Второй лиге – третьем по классу дивизионе чемпионата Украины. Херсонцы выиграли 6 матчей сезона, однажды сыграли вничью. Кристалл лучше начал, даже создал момент – Бущан выручил. А Динамо забило после стандарта. Андриевский подал, Гармаш замкнул. Впоследствии Де Пена традиционно заострял слева, а вот Беседин дважды едва не стал ассистентом. Сначала Артем отбросил Андреевскому – выше. А потом через Соля переправил на Де Пену. С тем же успехом. Кристалл провел несколько острых атак. Левая центральная зона Шабанова и Сидклея не успевала латать дыры, однако херсонцев подводила точность да и Бущан действовал уверенно.

Динамо – Кристалл: видео онлайн-трансляция матча

На 30-й минуте киевляне провели массированную атаку в несколько темпов. Гармаш, обыгравшись с Беседин, покатил во вратарскую на Соля, но Фран завозился с мячом и пробил в голкипера. Андриевский ударом из-за пределов штрафной попал в перекладину, и наконец Де Пена в падении добил мяч в ворота. Испанец упустил еще 2 супермомента. Сначала Сидклей вывел Франа на ударную позицию – стойка. Затем же Соль замыкал навес Де Пены головой. Вратарь Кристалла каким-то чудом парировал удар в упор.

Кошмары воспитанника Реала продолжились после перерыва. Андриевский отобрал мяч, Гармаш отдал на Де Пену, который в разрез перевел на ход испанцу. Соль подсекал круглого над вратарем, успевшего зацепить снаряд. В итоге перекладина снова отбирает гол у Франа. Кристалл попытался вернуться в игру дальним ударом – чуть выше. Девятый номер Динамо снял проклятие на 57-й. Соль классно сыграл в отборе, Сидорчук отдал вперед на Де Пену, тот покатил направо на испанца. Фран выполнил все блестящее, отметившись ударом в девятку с линии штрафной.

Беседин не прошил вратаря с близкого расстояния, Андриевский добивал, но попал в своего же Сидклея, от которого снаряд перелетел ворота. Гармаш сначала не смог переиграть вратаря, а затем замкнул подачу Де Пены с углового в каком-то едва уловимом акробатическом прыжке. У Карлоса 1 гол плюс 2 ассиста сегодня уже! Херсонцы дарят киевлянам мяч под прессингом. Гармаш и Сидорчук выходят на одного вратаря – Сергей без проблем забивает с паса Дениса.

Сидорчук диагональю находит Соля, тот сбрасывает под удар Гармашу. Денис минимально мажет. Гармаш трижды за каких-то 30 секунд создает моменты. Сначала вратарь парирует его удар, а затем Беседин не лучшим образом использует передачи партнеров. Сидорчук классным пасом вывел на удар Де Пену – Карлос расстрелял паучка в дальний девятке. Серия ошибок. Кравченко, Сидорчук, Кадири и Сидклей проигрывают борьбу, но игрок Кристалла не попадает с нескольких метров. Это лишь немного смазало впечатление о в целом солидной на фоне такого соперника игре.