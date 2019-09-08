Динамо здобуло першу перемогу при Михайличенку – Соль знімає прокляття, Де Пена і Гармаш феєрять, кілька камбеків

Динамо дуже переконливо розгромило Кристал 6:0 у товариському матчі. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Товариський матч

Динамо – Кристал – 6:0

Голи: Гармаш, 8, 65, Де Пена, 31, 87, Соль, 58, Сидорчук, 70

Михайличенко дебютував у київському клубі, двічі зігравши внічию в УПЛ. Пішли чутки про незадоволення гравців Динамо тактикою і тренуваннями, які підбирає новий тренерський штаб. Команда не могла розраховувати на цілу команду футболістів, викликаних до різних збірних. Це дало шанс, зокрема, Микиті Кравченку та Сідклею повернутися в основну обойму. Вони посіли місця на флангах захисту. Соль, Шабанов та Андрієвський нарешті повернули собі відчуття гравця основи. У ворота став безальтернативний сьогодні Бущан.

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Суперником киян став клуб, що посідає перше місце у Другій лізі – третьому за класом дивізіоні чемпіонату України. Херсонці виграли 6 матчів сезону, одного разу зіграли внічию. Кристал краще почав, навіть створив момент – Бущан виручив. А Динамо забило після стандарту. Андрієвський подав, Гармаш замкнув. Згодом Де Пена традиційно загострював ліворуч, а ось Бєсєдін двічі ледь не став асистентом. Спочатку Артем відкинув Андрієвському – вище. А згодом через Соля переправив на Де Пену. З тим же успіхом. Кристал провів декілька гострих атак. Ліва центральна зона Шабанова і Сідклея не встигала латати діри, однак херсонців підводила влучність та й Бущан діяв впевнено.

Динамо – Кристал: відео онлайн-трансляція матчу

На 30-й хвилині кияни провели масовану атаку в декілька темпів. Гармаш, обігравшись з Бєсєдіним, покотив у воротарський на Соля, але Фран завозився з м'ячем і пробив у кіпера. Андрієвський ударом з-за меж штрафного поцілив у поперечку, і нарешті Де Пена в падінні добив м'яч у ворота. Іспанець втратив ще 2 супермоменти. Спершу Сідклей вивів Франа на ударну позицію – стійка. Згодом же Соль замикав навіс Де Пени головою. Воротар Кристала якимсь дивом парирував удар впритул.

Жахіття вихованця Реала продовжилися після перерви. Андрієвський відібрав мяч, Гармаш віддав на Де Пену, який у розріз перевів на хід іспанцю. Соль підсікав круглого над воротарем, який встиг зачепити снаряд. У підсумку поперечина знову відбирає гол у Франа. Кристал спробував повернутись у гру дальнім ударом – трохи вище. Дев'ятий номер Динамо зняв прокляття на 57-й. Соль класно зіграв у відборі, Сидорчук віддав уперед на Де Пену, той праворуч на іспанця. Фран виконав усе блискуче, відзначившись ударом у дев'ятку з лінії штрафного.

Бєсєдін не прошив воротаря з близької відстані, Андрієвський добивав, але влучив у свого ж Сідклея, від якого снаряд перелетів ворота. Гармаш спочатку не зміг переграти воротаря, а потім замкнув подачу Де Пени з кутового в якомусь ледь вловимому акробатичному стрибку. У Карлоса 1 гол плюс 2 асисти сьогодні вже! Херсонці дарують киянам м'яч під пресингом. Гармаш і Сидорчук виходять на одного воротаря – Сергій без проблем забиває з пасу Дениса.

Сидорчук діагоналлю знаходить Соля, той скидає під удар Гармашу. Денис мінімально не влучає. Гармаш тричі за якихось 30 секунд створює моменти. Спочатку воротар парирує його удар, а потім Бєсєдін не найкраще використовує передачі партнерів. Сидорчук класним пасом вивів на удар Де Пену – Карлос розстріляв павучку в дальній дев'ятці. Серія помилок. Кравченко, Сидорчук, Кадірі та Сідклей програють боротьбу, але гравець Кристала не влучає з кількох метрів. Це лише трохи зіпсувало враження про загалом солідну на фоні такого суперника гру.