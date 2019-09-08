Конфликт игроков Динамо и Михайличенко после двух подряд неудач – стали известны новые подробности

Ведущий программы ТаТоТаке Сергей Болотников рассказал о напряженной ситуации в Динамо.

"Игроки Динамо высказали претензии тренерскому штабу Динамо. Точнее, разговор был не с тренерским штабом, а больше между собой. Сидорчук на правах капитана начал этот разговор в команде в раздевалке. Его поддержал Буяльский и почти все игроки. В том числе и легионеры.

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Команда недовольна тем, что происходит: во что они играют, как играют... примитив этот "бей-беги", нагрузки бешеные... Чтоб вы понимали, они перед матчем с Зарей таскали штанги в тренажерном зале. Ну и хорошо если бы это давало какой-то результат... А так получается, что они тяжело работают, восприняли эти установки тренера, а на самом деле ничего это не меняется – команда и дальше не может победить.

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И они всю эту информацию, которую между собой обсудили, передали через Евтушенко Михайличенко. Евтушенко у них главный по тактике – его это тоже напрямую касается", – рассказал Болотников в программе ТаТоТаке.