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Конфликт игроков Динамо и Михайличенко после двух подряд неудач – стали известны новые подробности

14:09 372 Читати українською
Конфликт игроков Динамо и Михайличенко после двух подряд неудач – стали известны новые подробности
Алексей Михайличенко / Фото ФК Динамо

Ведущий программы ТаТоТаке Сергей Болотников рассказал о напряженной ситуации в Динамо.

42’ Артём Громов
82’ Джоель Абу Ханна
 
Жерсон Родригес 18’
Карлос Де Пена 36’
18’ Жерсон Родригес
36’ Карлос Де Пена
42’ Артём Громов
82’ Джоель Абу Ханна

"Игроки Динамо высказали претензии тренерскому штабу Динамо. Точнее, разговор был не с тренерским штабом, а больше между собой. Сидорчук на правах капитана начал этот разговор в команде в раздевалке. Его поддержал Буяльский и почти все игроки. В том числе и легионеры.

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Команда недовольна тем, что происходит: во что они играют, как играют... примитив этот "бей-беги", нагрузки бешеные... Чтоб вы понимали, они перед матчем с Зарей таскали штанги в тренажерном зале. Ну и хорошо если бы это давало какой-то результат... А так получается, что они тяжело работают, восприняли эти установки тренера, а на самом деле ничего это не меняется – команда и дальше не может победить.

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И они всю эту информацию, которую между собой обсудили, передали через Евтушенко Михайличенко. Евтушенко у них главный по тактике – его это тоже напрямую касается", – рассказал Болотников в программе ТаТоТаке.

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