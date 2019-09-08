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Динамо – Кристалл: онлайн-трансляция матча – команда Михайличенко сыграет на фоне напряженной атмосферы в клубе

16:20 94 Читати українською
Динамо – Кристалл: онлайн-трансляция матча – команда Михайличенко сыграет на фоне напряженной атмосферы в клубе
Динамо – Кристалл: смотреть матч онлайн – трансляция 8 сентября 2019

Киевское Динамо проэкзаменирует херсонский Кристалл сегодня, 8 сентября. Смотрите онлайн-трансляцию товарищеского матча в этой новости на "Футбол 24".

Матч Динамо – Кристалл стартует в 17:00. Михайличенко дебютировал в киевском клубе, дважды сыграв вничью в УПЛ. Пошли слухи о недовольстве игроков Динамо тактикой и тренировками, которые подбирает новый тренерский штаб. Соперником киевлян стал клуб, занимающий первое место во Второй лиге – третьем по классу дивизионе чемпионата Украины. Херсонцы выиграли 6 матчей сезона, однажды сыграли вничью. Впрочем, Кристалл также вылетел из Кубка Украины, уступив второлиговому Диназу в серии пенальти. Отметим, что Динамо не может рассчитывать на игроков сборных. Матч состоится на учебно-тренировочной базе киевлян в Конча-Заспе.

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Динамо – Кристалл: онлайн-трансляция матча 8 сентября 2019

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