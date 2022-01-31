Динамо объявило заявку на второй зимний сбор – возвращение Беседина и Попова
Киевское Динамо определилось со списком игроков, которые отправятся в Турцию на зимние сборы.
В Турцию вылетит 28 игроков "бело-синих", сообщает официальный Telegram-канал клуба. Отметим, что в список попали Денис Попов, Артем Беседин (продолжительное время восстанавливались от травм) и Владислав Ванат (первую половину сезона провел в Черноморце). Не поедут с киевлянами Артем Шабанов, Александр Андриевский и Руслан Нещерет.
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Голкиперы: Бущан, Бойко, Моргун.
Защитники: Попов, Бурда, Караваев, Тимчик, Забарный, Дубинчак, Кендзёра, Вивчаренко, Сирота, Боль.
Полузащитники: Сидорчук, Вербич, Шепелев, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Гармаш, Витиньо, Буяльский, Антюх, Бражко.
Нападающие: Беседин, Кулач, Шкурин, Ванат.
Добавим, что сегодня Динамо проведет контрольный поединок с болгарским Лудогорцем – начало в 17:00. В общем, "бело-синие" должны провести в Турции семь контрольных поединков.
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