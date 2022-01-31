"Шабанов вже відбув у Відеотон – далі всі питання до нього", – коротко написав Артем Франков у своєму Telegram-каналі.

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Слід додати, що йдеться про прихід захисника в угорський Фехервар, який до 2018 року мав назву Відеотон. Додамо, що у клубі чимала українська діаспора – зараз Фехервар представляють Євген Макаренко, Богдан Лєднєв та Іван Петряк. Умови можливого трансферу не розголошуються, а в послугах Артема були зацікавлені французький Страсбур та турецька Касимпаша.

Нагадаємо, Шабанов у поточному сезоні провів за Динамо 8 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол. Його контракт з киянами чинний до 30 червня 2022 року. Transfermarkt оцінює 29-річного оборонця у 1,2 млн євро.

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