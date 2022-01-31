Київське Динамо визначилось зі списком гравців, які вирушать до Туреччини на зимові збори.

До Туреччини вилетить 28 гравців "біло-синіх", повідомляє офіційний Telegram-канал клубу. Відзначимо, що до списку потрапили Денис Попов, Артем Бєсєдін (тривалий час відновлювались від травм) та Владислав Ванат (першу половину сезону провів у Чорноморці). Не поїдуть з киянами Артем Шабанов, Олександр Андрієвський та Руслан Нещерет.

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Голкіпери: Бущан, Бойко, Моргун.

Захисники: Попов, Бурда, Караваєв, Тимчик, Забарний, Дубінчак, Кендзьора, Вівчаренко, Сирота, Боль.

Півзахисники: Сидорчук, Вербіч, Шепелєв, Шапаренко, Де Пена, Циганков, Гармаш, Вітінью, Буяльський, Антюх, Бражко.

Нападники: Бєсєдін, Кулач, Шкурін, Ванат.

Додамо, що вже сьогодні Динамо проведе контрольний поєдинок з болгарським Лудогорцем – початок о 17:00. Загалом, "біло-сині" мають провести в Туреччині сім контрольних поєдинків.

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