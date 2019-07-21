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Динамо неожиданно проиграло Колосу в товарищеском матче

18:05 357 Читати українською
Динамо неожиданно проиграло Колосу в товарищеском матче
Александр Хацкевич / Фото ФК Динамо

Киевляне не смогли справиться с новичком украинской Премьер-лиги.

Товарищеские матчи
Динамо Киев
1
1 : 3
3
Колос
16:00 21:07:2019
завершено
 

Межсезонье-2019, товарищеский матч

Динамо – Колос – 1:3

Голы: Беседин, 58 – Гавриш, 55 (пен), Нехтий, 75, Черноморец, 90+2

Удаление: Бурда, 90+1

В первом тайме зрители так и не увидели ни одного гола. Игрокам Динамо явно не хватало свежести и скорости, хотя Александр Хацкевич применил массовую ротацию по сравнению с игрой против ФК Оболонь-Бровар, которая завершилась несколькими часами ранее.

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Вторая половина игры завершилась для столичного гранда полным провалом. Вместо стартового штурма вице-чемпион Украины привез пенальти в свои ворота. Карлос Де Пена неосторожно сыграл в подкате, и судья немедленно указал на "точку". Наказание реализовал Гавриш.

Уже через несколько минут Динамо смогло отыграться благодаря усилиям Беседина, который замкнул удобную передачу с фланга от Караваева. Однако, это был последний успех столичного гранда в отчетном матче.

Нехтий и Черноморец шокировали именитого соперника, который ко всему еще и заканчивал матч в меньшинстве – Никита Бурда получил красную карточку за фол последней надежды.

Колос продемонстрировал свою готовность к выступлениям в элите украинского футбола, а вот Динамо явно стоит задуматься - одно виртуальное очко в матчах с формально командами Первой лиги это явно не тот итог, на который рассчитывал Александр Хацкевич.

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