Цыганков и Дуэлунд пропустят спарринг Динамо против Колоса

Два полузащитника Динамо не помогут команде в товарищеском матче с новичком УПЛ.

Виктор Цыганков и Миккел Дуэлунд, которые не приняли участия в контрольном матче с Оболонью-Бровар, также не сыграют сегодня и против Колоса, сообщает Dynamo.kiev.ua.

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По информации издания, оба игрока завершают курс индивидуальных тренировок и с понедельника, 22 июля, начнут работать без ограничений в общей группе команды.

Напомним, свой первый официальный поединок в новом сезоне Динамо проведет в воскресенье, 28 июля. В матче за Суперкубок Украины команда Александра Хацкевича встретится с Шахтером.

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